Булыкин: «От Головина стоит ждать яркой игры против Катара»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

Эксперт считает, что 27-летний футболист должен себя проявить в предстоящем товарищеском матче против сборной Катара.

«От Головина стоит ждать яркой игры против Катара, он должен показать свой уровень. Но, наверное, ему будет нелегко, так как он столкнётся с другим уровнем, нежели в «Монако», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч Катар — Россия состоится во вторник, 12 сентября. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1).