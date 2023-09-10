Юшин: «После вызова в сборную сбылась мечта»

Хавбек екатеринбургского «Урала» Александр Юшин высказался насчет пребывания в национальной сборной России.

«Вызов в сборную много для меня значит. Это дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха. Могу сказать, что после вызова в сборную сбылась мечта, и не одна уже», - приводит слова полузащитника Sport24.

Напомним, что 7 сентября сборная России провела товарищескую игру против олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В понедельник, 11 сентября, соперники проведут второй матч, а на следующий день подопечные Валерия Карпина сыграют против Катара.