Ветеран ЦСКА: «У нас безобразный, очень слабый футбол»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв критически высказался относительно уровня российского футбола.

«Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. У нас безобразный, очень слабый футбол», - передает слова ветерана «армейцев» Metaratings.ru.

Несколько дней назад национальная команда России сыграла товарищескую встречу против олимпийской сборной Египта. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В понедельник, 11 сентября, команды проведут второй поединок. На следующий день подопечные Валерия Карпина померяются силами со сборной Катара.