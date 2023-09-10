Названы игроки сборной России, которые отправились на матч с Египтом

Объявлены имена всех футболистов сборной России, которые сегодня утром отправились на второй товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта. В заявочном лист включен 21 игрок.

Голкиперы: Станислав Агкацев, Владислав Тороп.

Защитники: Виктор Александров, Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин, Даниил Денисов, Вячеслав Литвинов.

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, Ярослав Гладышев, Никита Ермаков, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Никита Салтыков, Даниил Кузнецов, Сергей Пиняев.

Форварды: Тамерлан Мусаев, Владислав Шитов.

Спарринг пройдет в понедельник, 11 сентября. В первой встрече соперники расписали мировую со счетом 1:1.