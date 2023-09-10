Сборная России улетела на второй матч с Египтом

Сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

«Пожелайте нам удачи и приятного полета», - говорится в публикации.

Первый контрольный матч соперники провели 7 сентября. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В составе российской сборной голом отметился нападающий Степан Оганесян. Второй спарринг состоится во понедельник, 11 сентября.

12 сентября сборная России проведет товарищескую игру с национальной командой Катара. Встреча состоится в Эль-Вакре.