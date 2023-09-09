Сборная Германии разгромно проиграла японцам

Сборная Германии продолжает удивлять невнятной игрой и слабыми результатами в контрольных матчах. У «бундестим» был шанс взять реванш у Японии за поражение на чемпионате мира, но представители Азии снова победили, при этом нанесли в разы больше точных ударов в игре.

В дебюте после флангового прострела Дзюня Ито переправил мяч в сетку. Лерой Сане с правого края штрафной запустил мяч в дальний угол ворот. В ответ японцы опасно прострелили, Ито не был готов замкнуть, но отличился Аясэ Уэда - 2:1. На стыке таймов Ито дважды не смог переиграть голкипера, оказавшись с ним один на один. И всё же Япония добилась своего - Такуфуса Кубо обокрал соперника, сблизился с воротами и отдал мяч под голевой удар, Такума Асано был точен. Тут же Кубо навесил справа доставил мяч в штрафную, и Ао Танака головой подрезал его в дальний угол - 4:1.