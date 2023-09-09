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Сборная Германии разгромно проиграла японцам

09 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Германия
1:4
Япония
окончен

Сборная Германии продолжает удивлять невнятной игрой и слабыми результатами в контрольных матчах. У «бундестим» был шанс взять реванш у Японии за поражение на чемпионате мира, но представители Азии снова победили, при этом нанесли в разы больше точных ударов в игре.

В дебюте после флангового прострела Дзюня Ито переправил мяч в сетку. Лерой Сане с правого края штрафной запустил мяч в дальний угол ворот. В ответ японцы опасно прострелили, Ито не был готов замкнуть, но отличился Аясэ Уэда - 2:1. На стыке таймов Ито дважды не смог переиграть голкипера, оказавшись с ним один на один. И всё же Япония добилась своего - Такуфуса Кубо обокрал соперника, сблизился с воротами и отдал мяч под голевой удар, Такума Асано был точен. Тут же Кубо навесил справа доставил мяч в штрафную, и Ао Танака головой подрезал его в дальний угол - 4:1.

Протокол игры  
Германия1:4Япония
  11'Ито Дзюня (0:1)
(1:1) Сане Лерой19'  
  

22' Уэда Аясэ (1:2)

90' Асано Такума (1:3)

90' Танака Ао (1:4)

Тер Штеген Марк-АндреКиммих ЙозуаЗюле НикласРюдигер АнтониоШлоттербек Нико 64' (Гросс Паскаль ( 64') Джан Эмре 64' (Госенс Робин ( 64') Гюндоган ИлкайСане ЛеройВирц Флориан 73' (Мюллер Томас ( 73') Гнабри Серж 81' (Шаде Кевин ( 81') Хаверц Кай 73' (Брандт Юлиан ( 73')
Запасные: Тиав МаликХофманн ЙонасТрапп КевинНмеча ФеликсБауманн ОливерХенрихс БенджаминТа Джонатан
Осака КейсукеСугавара Юкинари 84' (Доан Рицу ( 84') Итакура КоТомиясу ТакэхироИто ХирокиМорита Хидемаса 75' (Танака Ао ( 75') Эндо ВатаруИто Дзюня 75' (Кубо Такефуса ( 75') Камада Даити 59' (Асано Такума ( 59') Митома Каору 84' (Хасиока Даики ( 84') Уэда Аясэ 59' (Танигути Сёго ( 59')
Запасные: Шмидт ДэниелНакамура КосукэИто АцукиМаэда ДайдзэнМатида КокиМорисита РёяФурухаси КёгоМайкума СейяНакамура Кейто
09 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Сборная Германии Сборная Японии
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