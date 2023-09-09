Бывший игрок сборной Бразилии Эванилсон высказался о рекорде Неймара.

Нападающий «Аль-Хиляля» отметился дублем в недавнем поединке со сборной Боливии (5:1), превзойдя легендарного Пеле по количеству голов за бразильскую национальную команду. В активе 31-летнего игрока теперь 79 взятий ворот.

«Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную – это невероятно, – высказывается Эванилсон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». – Однажды кто-то превзойдёт и это достижение, ведь ничто не вечно. Но он больше 10 лет играет за сборную, и, думаю, будет и дальше творить историю».



Несмотря на то, что играет сейчас в Саудовской Аравии?

«Это не так важно, Неймар – настоящая звезда мирового футбола. Он будет играть в сборной, если будет здоров».



А есть ли шанс на вызов в сборную Бразилии у Малкома?

«Это сложнее, но, поскольку он классно играл за «Зенит», а недавно и вызывался в сборную Бразилии, он будет в поле зрения тренерского штаба. Если он будет показывать себя здорово в Саудовской Аравии, у него будет шанс в сборной. Его преимущество в том, что он играет в одной команде с Неймаром, чем можно воспользоваться», – заявил Эванилсон.