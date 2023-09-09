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Онопко рассказал о задачах сборной России

09 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о задачах и целях национальной команды.

Специалист отметил, что сборной нужно играть и собираться, ведь футбол всегда жил, жив и будет жить.

«При всей этой ситуации, в которой мы находимся, естественно, эти сборы и прежде всего эти игры очень важны в плане того, что мы футболисты — мы должны играть. Есть сборная, она существует», - приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 11 сентября сборная России, составленная из игроков не старше 23 лет, сыграет против олимпийской сборной Египта, а на следующей день «взрослая» команда проведёт игру против сборной Катара. 

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Сборная России Виктор Онопко
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