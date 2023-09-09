Германия - Япония: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

Сборные Германии и Японии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Япония
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Протокол игры
|11'Ито Дзюня (0:1)
|(1:1) Сане Лерой19'
|22'Уэда Аясэ (1:2)
Тер Штеген Марк-Андре•Киммих Йозуа•Зюле Никлас•Рюдигер Антонио•Шлоттербек Нико•Джан Эмре•Гюндоган Илкай•Сане Лерой•Вирц Флориан•Гнабри Серж•Хаверц Кай
Осака Кейсуке•Сугавара Юкинари•Итакура Ко•Томиясу Такэхиро•Ито Хироки•Морита Хидемаса•Эндо Ватару•Ито Дзюня•Камада Даити•Митома Каору•Уэда Аясэ
09 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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