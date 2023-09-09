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Германия - Япония: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

09 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Германия
1:2
Япония
1 1.45 X 4.90 2 6.10
2-й тайм

Сборные Германии и Японии проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Германия1:2Япония
 11'Ито Дзюня (0:1)
(1:1) Сане Лерой19' 
 22'Уэда Аясэ (1:2)
Тер Штеген Марк-АндреКиммих ЙозуаЗюле НикласРюдигер АнтониоШлоттербек НикоДжан ЭмреГюндоган ИлкайСане ЛеройВирц ФлорианГнабри СержХаверц Кай
Запасные: Брандт ЮлианТиав МаликШаде КевинГосенс РобинМюллер ТомасГросс ПаскальХофманн ЙонасТрапп КевинНмеча ФеликсБауманн ОливерХенрихс БенджаминТа Джонатан
Осака КейсукеСугавара ЮкинариИтакура КоТомиясу ТакэхироИто ХирокиМорита ХидемасаЭндо ВатаруИто ДзюняКамада ДаитиМитома КаоруУэда Аясэ
Запасные: Асано ТакумаШмидт ДэниелНакамура КосукэКубо ТакефусаИто АцукиХасиока ДаикиМаэда ДайдзэнМатида КокиМорисита РёяТанака АоТанигути СёгоФурухаси КёгоМайкума СейяДоан РицуНакамура Кейто
09 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Сборная Германии Сборная Японии
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