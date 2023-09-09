Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Катара

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором национальная команда сыграет против сборной Катара.

Форвард отметил, что подопечные Валерия Карпина должны порадовать болельщиков своей игрой и победой.

«Кто лучший игрок сборной России? Думаю, что некорректно кого-то выделять. Каждый хорош на своей позиции. После Катара будем делать выводы», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская игра между сборными России и Катара состоится во вторник, 12 сентября, в Дохе. Поединок начнётся в 18:15 по московскому времени.