Кирьяков: «Когда состав сборной будет сильнейший, тогда появится интерес»

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался об интересе к товарищеским матчам сборной России.

«Когда состав сборной будет сильнейший, тогда автоматически появится интерес. Специалисты также начнут наблюдать за сборной. Не думаю, что существует другой способ для привлечения интереса к национальной команде», — заявил специалист, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По мнению Кирьякова, текущий подход Валерия Карпина к формированию состава обоснован, поскольку нужно смотреть в будущее. Тем не менее эксперт считает, что нельзя забывать о результате и имидже национальной команды.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проведут матч против Катара. Игроки до 23 лет дважды встречаются с олимпийской сборной Египта.