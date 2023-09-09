Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сафонов: «Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции в сборной России»

09 Сентября 2023 • 14:26 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о конкуренции в национальной команде.

«Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции, потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в нее вызываться. Прекрасно это понимаю», — приводит слова Сафонова портал «РБ Спорт».

На счету 24-летнего голкипера девять матчей за сборную России, в которых он пропустил восемь голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

11 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с олимпийской сборной Египта, а уже 12-го числа Россия сыграет с Катаром.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕГИПЕТ (ОЛИМП) РОССИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
14:55 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Арсенала» травмировался в дебютном матче за сборную Бразилии
14:31 · Чемпионат мира 2026
Кирьяков: «Когда состав сборной будет сильнейший, тогда появится интерес»
14:26 · Чемпионат мира 2026
Сафонов: «Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции в сборной России»
14:18 · Чемпионат мира 2026
​Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча России с Катаром
14:08 · Чемпионат мира 2026
​Динияр Билялетдинов назвал главную звезду сборной России
13:28 · США. МЛС
Карпин — о Месси: «Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире»
13:07 · Чемпионат мира 2026
Сборная Уругвая обновила мировой рекорд
11:43 · Чемпионат мира 2026
В Буркина-Фасо не исключают матч со сборной России
10:45 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, почему Алексис Санчес не сыграл за сборную Чили в матче с Уругваем
10:13 · Чемпионат мира 2026
Россия может сыграть с основной сборной Египта
10:02 · Чемпионат мира 2026
Неймар высказался о своём рекорде в сборной Бразилии
07:34 · Чемпионат мира 2026
Ришарлисон расплакался во время матча сборной Бразилии
07:21 · Чемпионат мира 2026
Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией
08 Сентября
23:21 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал тренеров на второй матч против олимпийской сборной Египта
21:47 · Чемпионат мира 2026
Ловчев похвалил методы Карпина по определению состава сборной России
Все новости
Рекомендуем