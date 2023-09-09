Сафонов: «Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции в сборной России»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о конкуренции в национальной команде.

«Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции, потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в нее вызываться. Прекрасно это понимаю», — приводит слова Сафонова портал «РБ Спорт».

На счету 24-летнего голкипера девять матчей за сборную России, в которых он пропустил восемь голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

11 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с олимпийской сборной Египта, а уже 12-го числа Россия сыграет с Катаром.