​Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча России с Катаром

Во вторник сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Своими мыслями об этом поединке поделился бывший футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов.

«В матче с командой Катара ожидал бы побольше голов, чтобы повеселее была игра, потому что последние матчи были не такими результативными с нашей стороны. Хочется что-то повеселее увидеть», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Динияр Билялетдинов отметил, что сборная России превосходит команду Катара по уровню, и что нужно доказать это на футбольном поле.

«Мы должны понимать, что мы сильнее, но это нужно показать», - отметил экс-игрок «Локомотива».

Матч между сборными Катара и России стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени.