​Динияр Билялетдинов назвал главную звезду сборной России

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов назвал игрока, который является главной звездой сборной России.

«На бумаге, наверное, да, Головин является главной звездой нашей сборной, это очевидно. Но это условности, которые не всегда корректны», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

На клубном уровне с лета 2018 года Александр Головин представляет «Монако». В 180 официальных матчах за клуб Лиги 1 россиянин забил 26 голов и отдал 33 результативных паса на партнёров.

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Катара на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.