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Чемпионат мира 2026

Сборная Уругвая обновила мировой рекорд

09 Сентября 2023 • 13:07 Комментировать

В домашнем поединке первого тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Уругвая отпраздновала победу над Чили со счетом 3:1. Голами в составе хозяев отметились де ла Крус (дубль) и Вальверде.

Как информирует Mister Chip, уругвайская национальная команда победно стартовала в квалификации к мундиалю в 12-й раз подряд. Это абсолютный мировой рекорд. Выигрышная серия Уругвая длится с 1982 года.

Следующий поединок в рамках квалификационного турнира уругвайские футболисты проведут против национальной команды Эквадора на выезде. Встреча состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая
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