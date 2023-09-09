Сборная Уругвая обновила мировой рекорд

В домашнем поединке первого тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Уругвая отпраздновала победу над Чили со счетом 3:1. Голами в составе хозяев отметились де ла Крус (дубль) и Вальверде.

Как информирует Mister Chip, уругвайская национальная команда победно стартовала в квалификации к мундиалю в 12-й раз подряд. Это абсолютный мировой рекорд. Выигрышная серия Уругвая длится с 1982 года.

Следующий поединок в рамках квалификационного турнира уругвайские футболисты проведут против национальной команды Эквадора на выезде. Встреча состоится в ночь с 12 на 13 сентября.