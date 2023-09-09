В Буркина-Фасо не исключают матч со сборной России

Сборная Буркина-Фасо может стать соперником национальной команды России по товарищескому поединку в октябре. Об этом высказался руководитель отдела по связям с общественностью федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«Генеральный секретарь федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность», - приводит слова Траоре Sport24.

На днях сборная России провела контрольную встречу против олимпийской команды Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Вскоре команды сыграют еще один спарринг, а затем подопечные Карпина встретятся с Катаром.