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В Буркина-Фасо не исключают матч со сборной России

09 Сентября 2023 • 11:43 Комментировать

Сборная Буркина-Фасо может стать соперником национальной команды России по товарищескому поединку в октябре. Об этом высказался руководитель отдела по связям с общественностью федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«Генеральный секретарь федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность», - приводит слова Траоре Sport24.

На днях сборная России провела контрольную встречу против олимпийской команды Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Вскоре команды сыграют еще один спарринг, а затем подопечные Карпина встретятся с Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Буркина-Фасо
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