Стало известно, почему Алексис Санчес не сыграл за сборную Чили в матче с Уругваем

Сборная Чили проиграла Уругваю (1:3) в матче первого тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026. 34-летний нападающий Алексис Санчес не смог помочь своей команде в этой встрече.

Sky Sport Italia утверждает, что футболист пропустил игру чилийской сборной из-за подозрения на анемию. Главный тренер национальной команды Эдуардо Бериццо заявил источнику, что Санчес прошел медобследование и на данный момент тренерский штаб оценивает его состояние.

Следующий матч сборная Чили проведет 13 сентября против сборной Колумбии. Начало поединка запланировано на 03:30 по московскому времени.