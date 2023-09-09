Россия может сыграть с основной сборной Египта

Валид Эль-Аттар, который является генеральным секретарем ассоциации футбола Египта, дал комментарий касательно возможной организации товарищеского поединка между первыми сборными Египта и России.

«Почему бы и нет, все будет зависеть от плана нашей основной национальной сборной», - передает слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Напомним, что позавчера сборная России провела товарищескую встречу против олимпийской сборной Египта. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1. 11 сентября команды сыграют еще один поединок, а затем подопечные Валерия Карпина встретятся с Катаром.