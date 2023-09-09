Неймар высказался о своём рекорде в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался относительно своего рекорда за национальную команду. В матче отборочного раунда чемпионата мира – 2026 против Боливии форвард забил 78-й и 79-й голы, побив достижение Пеле.

«Я очень доволен, у меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд. При этом хочу отметить, что это не означает, что я лучше Пеле или других футболистов сборной Бразилии. Мне всегда хотелось написать историю. Сегодня это удалось», - передает слова нападающего Goal.com.

Напомним, что поединок против Боливии завершился победой бразильцев со счетом 5:1. Следующий матч «селесао» проведут на выезде с национальной командой Перу.