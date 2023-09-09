Ришарлисон расплакался во время матча сборной Бразилии

В ночь с 8 на 9 сентября прошел поединок сборных Бразилии и Боливии в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026. «Селесао» одержали уверенную победу со счетом 5:1. Голами отметились Неймар и Родриго, оформившие по дублю, а также Рафинья.

Это матч получился неудачным для форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона. Он не смог отметиться результативными действиями и был заменен в середине второго тайма. Нападающий от досады расплакался, когда оказался на скамейке запасных.

Следующий поединок квалификации сборная Бразилии сыграет на выезде против Перу.

Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией

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