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Чемпионат мира 2026

Неймар побил рекорд Пеле

09 Сентября 2023 • 07:27 Комментировать
Бразилия
5:1
Боливия
окончен

В рамках квалификационного турнира чемпионата мира – 2026 состоялась встреча между сборными Бразилии и Боливии. «Селесао» оказались намного сильнее своего соперника, одержав на своем поле крупную победу со счетом 5:1.

В составе бразильцев двумя голами отметился нападающий Неймар. Это были для него 78-й и 79-й результативные удары за национальную команду. Он стал рекордсменом сборной по голам, обогнав легендарного Пеле.

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. С того момента форвард провел в составе команды 125 матчей.

Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией

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Пеле Сборная Бразилии Неймар
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