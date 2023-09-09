Неймар побил рекорд Пеле

В рамках квалификационного турнира чемпионата мира – 2026 состоялась встреча между сборными Бразилии и Боливии. «Селесао» оказались намного сильнее своего соперника, одержав на своем поле крупную победу со счетом 5:1.

В составе бразильцев двумя голами отметился нападающий Неймар. Это были для него 78-й и 79-й результативные удары за национальную команду. Он стал рекордсменом сборной по голам, обогнав легендарного Пеле.

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. С того момента форвард провел в составе команды 125 матчей.

Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией