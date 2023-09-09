Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией

В поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на своем поле встречалась с национальной командой Боливии. Хозяева отпраздновали уверенную домашнюю победу со счетом 5:1. По дублю в составе «селесао» оформили Неймар и Родриго, еще один мяч забил Рафинья.
Следующий матч в квалификации бразильская сборная проведет против Перу на выезде. Встреча состоится в ночь с 12 на 13 сентября.
Протокол игры
|(1:0) Родриго24'
|(2:0) Рафинья Диас47'
|(3:0) Родриго53'
|(4:0) Неймар61'
|78'Абрего Виктор (4:1)
|(5:1) Неймар90'
Эдерсон Мораес•Данило Луис•Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос 84' (Ибаньес Рожер ( 84' ) •Лоди Ренан 71' (Кайо Энрике ( 71' ) •Гимараэс Бруно 71' (Кунья Матеус ( 71' ) •Каземиро Карлос•Рафинья Диас•Неймар 21' •Родриго 89' (Жезус Габриэл ( 89' ) •Ришарлисон 71' (Жоэлинтон ( 71' )
Вискарра Гильермо•Кинтерос Хайро•Джузино Эдриан•Marcelo Suarez2•Daniel Medina•Фернандес Роберто II 58' (Урсино Лусиано ( 58' 69') •Бехарано Диего 58' (Carlos Roca2 ( 58' ) •Вильямиль Габриэль•Сеспедес Борис 58' (Hector Cuellar ( 58' ) •Арраскайта Хайме 76' (Куэльяр Хауме ( 76' ) •Морено Марсело 18' 71' (Абрего Виктор ( 71' )
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