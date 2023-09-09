Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией

В поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на своем поле встречалась с национальной командой Боливии. Хозяева отпраздновали уверенную домашнюю победу со счетом 5:1. По дублю в составе «селесао» оформили Неймар и Родриго, еще один мяч забил Рафинья.

Следующий матч в квалификации бразильская сборная проведет против Перу на выезде. Встреча состоится в ночь с 12 на 13 сентября.