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Чемпионат мира 2026

Дубли Неймара и Родриго принесли Бразилии разгромную победу над Боливией

09 Сентября 2023 • 07:21 Комментировать
Бразилия
5:1
Боливия
окончен

В поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на своем поле встречалась с национальной командой Боливии. Хозяева отпраздновали уверенную домашнюю победу со счетом 5:1. По дублю в составе «селесао» оформили Неймар и Родриго, еще один мяч забил Рафинья.

Следующий матч в квалификации бразильская сборная проведет против Перу на выезде. Встреча состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

Протокол игры  
Бразилия5:1Боливия
(1:0) Родриго24'  
(2:0) Рафинья Диас47'  
(3:0) Родриго53'  
(4:0) Неймар61'  
  78'Абрего Виктор (4:1)
(5:1) Неймар90'  
Эдерсон МораесДанило ЛуисМаркиньос МаркосГабриэль дос Сантос   84' (Ибаньес Рожер (   84' ) Лоди Ренан   71' (Кайо Энрике (   71' ) Гимараэс Бруно   71' (Кунья Матеус (   71' ) Каземиро КарлосРафинья ДиасНеймар   21' Родриго   89' (Жезус Габриэл (   89' ) Ришарлисон   71' (Жоэлинтон (   71' )
Запасные: Huan Nino2Скардовелли ВандерсонВейга РафаэльМартинелли ГабриэлLucas PerriАлиссон БекерАндре
Вискарра ГильермоКинтерос ХайроДжузино ЭдрианMarcelo Suarez2Daniel MedinaФернандес Роберто II   58' (Урсино Лусиано (   58'   69') Бехарано Диего   58' (Carlos Roca2 (   58' ) Вильямиль ГабриэльСеспедес Борис   58' (Hector Cuellar (   58' ) Арраскайта Хайме   76' (Куэльяр Хауме (   76' ) Морено Марсело   18'   71' (Абрего Виктор (   71' )
Запасные: Braulio UraezanaВильярроэль Мойзес IIЛампе КарлосСауседо ФернандоMiguel TercerosХакин Луис IIАльгараньяс Кармело
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