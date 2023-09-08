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Карпин назвал тренеров на второй матч против олимпийской сборной Египта

08 Сентября 2023 • 23:21 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин назвал имена специалистов, которые будут руководить сборной во втором матче против олимпийской сборной Египта.

Сам тренер отправится с первым составом в Катар, поскольку на следующий день состоится встреча против Катара. В Египте россияне вновь выставят игроков до 23 лет. «В Египет поедут Онопко и Никифоров», — заявил Карпин, чьи слова приводит «Чемпионат». Ранее Виктор Онопко рассказал, как будет поддерживать связь с главным тренером.

Напомним, что вторая встреча против олимпийской сборной Египта пройдёт 11 сентября. В первой игре в Суэце команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Виктор Онопко Юрий Никифоров
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