Карпин назвал тренеров на второй матч против олимпийской сборной Египта

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин назвал имена специалистов, которые будут руководить сборной во втором матче против олимпийской сборной Египта.

Сам тренер отправится с первым составом в Катар, поскольку на следующий день состоится встреча против Катара. В Египте россияне вновь выставят игроков до 23 лет. «В Египет поедут Онопко и Никифоров», — заявил Карпин, чьи слова приводит «Чемпионат». Ранее Виктор Онопко рассказал, как будет поддерживать связь с главным тренером.

Напомним, что вторая встреча против олимпийской сборной Египта пройдёт 11 сентября. В первой игре в Суэце команды сыграли вничью со счётом 1:1.