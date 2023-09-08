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Ловчев похвалил методы Карпина по определению состава сборной России

08 Сентября 2023 • 21:47 Комментировать
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил методы Валерия Карпина по отбору футболистов в российскую национальную команду.

«Сейчас сборная представляет собой заготовку на будущее. Удивительно видеть столько футболистов в сборной, но у Карпина нет другого выбора. У нас во всех лидирующих командах основные игроки — иностранцы», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью Sport24

Ловчев похвалил взгляд текущего наставника российской сборной, выделив его доверие молодым футболистам. Тем не менее, по словам эксперта, ситуацию портит отстранение от международных турниров, которое продлится ещё несколько лет.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проведут матч против Катара. Игроки до 23 лет отправились в Египет на две встречи с местной олимпийской сборной, первая из которых завершилась ничейным результатом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Евгений Ловчев
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