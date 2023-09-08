Скалони: Аргентина провела потрясающий матч против Эквадора

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после победы над Эквадором в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026.

Встреча завершилась минимальной победой аргентинцев со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал нападающий Лионель Месси.

«Я горжусь игрой своих футболистов. Они провели потрясающий матч, сыграв на пределе своих возможностей, но команда и должна так играть в отборочном раунде», — цитирует Скалони официальный сайт Аргентинской федерации футбола.

По мнению тренера, в Южной Америке самый сложный отбор. Скалони отметил, что Аргентина не является непобедимой командой, поэтому нужно стараться в каждом поединке.

12 сентября подопечные Скалони встретятся с Боливией.