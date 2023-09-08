Карпин — о матче с Катаром: «Ставить цель выиграть — это смешно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем контрольном поединке с национальной командой Катара.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

В первом товарищеском матче на сентябрьском сборе команда Валерия Карпина не смогла одолеть олимпийскую сборную Египта (1:1). Вторая встреча с египтянами пройдет 11 сентября, а 12-го числа Россия сыграет с Катаром.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.