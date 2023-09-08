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Чепчугов оценил игру Агкацева за сборную России

08 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов оценил игру Станислава Агкацева в воротах сборной России в минувшем матче против олимпийской сборной Египта. Напомним, команды сыграли в египетском городе Суэц, игра завершилась со счётом 1:1.

«Что касается Агкацева, то он молодец, выручал сборную и действовал достаточно уверенно. Ждем следующего матча и пожелаем победы нашей сборной», - цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что в следующий раз команда России сыграет вновь против олимпийской команды египтян, игра намечена на 11 сентября, это грядущий понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Чепчугов Станислав Агкацев
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