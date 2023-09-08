Чепчугов оценил игру Агкацева за сборную России

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов оценил игру Станислава Агкацева в воротах сборной России в минувшем матче против олимпийской сборной Египта. Напомним, команды сыграли в египетском городе Суэц, игра завершилась со счётом 1:1.

«Что касается Агкацева, то он молодец, выручал сборную и действовал достаточно уверенно. Ждем следующего матча и пожелаем победы нашей сборной», - цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что в следующий раз команда России сыграет вновь против олимпийской команды египтян, игра намечена на 11 сентября, это грядущий понедельник.