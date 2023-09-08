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Карпин: Литвинов сыграет центрального защитника против Катара

08 Сентября 2023 • 19:48 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 18:15

Наставник российской сборной Валерий Карпин рассказал о позиции игрока «Спартака» Руслана Литвинова в предстоящем матче против Катара.

«В силу того, что не так много центральных вызвано и не так много их вообще — будет играть центрального защитника», — заявил главный тренер сборной в интервью «Чемпионату». Тем не менее специалист отметил, что хотел бы видеть футболиста «красно-белых» в опорной зоне.

Напомним, что на счету Литвинова три матча в составе сборной России. Следующий матч национальной команды против Катара пройдёт в Дохе 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Руслан Литвинов
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