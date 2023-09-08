Карпин: Не задумывался, кто будет капитаном сборной

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин высказался о капитанской роли в предстоящем товарищеском матче против Катара, который пройдёт в Дохе 12 сентября.

«Честно, даже не задумывался ни на секунду, кто будет капитаном в матче с Катаром», — рассказал наставник «Ростова» и сборной, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что с назначения Карпина в сборную капитанская роль является непостоянной. В ключевых встречах отбора на ЧМ-2022 с повязкой на поле выходил защитник «Спартака» Георгий Джикия.