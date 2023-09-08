Карпин: «Головин — это не самый классный игрок, которого тренировал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о хавбеке «Монако» Александре Головине, который был вызван в национальную команду на сентябрьский сбор.

«Головин — лидер? А остальные по-другому играют футбол? Впечатления не только от него, а от всех очень приятные. Головин — не самый классный игрок, которого тренировал», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист добавил, что не стоит сравнивать футболистов с разных позиций, ведь Головин, к примеру, в «Монако» играет ближе к левому флангу. Если говорить о центральных полузащитниках, то Алекс, наверное, был лучшим, добавил Карпин.

На счету Головина 45 матчей за сборную России, в которых он забил 5 голов и записал на свой счет 13 результативных передач.