​Головин: «Я не забыл русский язык»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал журналистам о том, что не забыл русский язык. Как известно, настоящий момент футболист находится в расположении сборной России.

«Я разговариваю на русском по телефону. Я его не забыл. Адаптация не нужна», - цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что в «Монако» Головин проводит уже шестой сезон. В клуб Лиги 1 российский полузащитник переходил из ЦСКА летом 2018 года.

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.