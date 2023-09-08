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​Головин: «Я не забыл русский язык»

08 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 18:15

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал журналистам о том, что не забыл русский язык. Как известно, настоящий момент футболист находится в расположении сборной России.

«Я разговариваю на русском по телефону. Я его не забыл. Адаптация не нужна», - цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что в «Монако» Головин проводит уже шестой сезон. В клуб Лиги 1 российский полузащитник переходил из ЦСКА летом 2018 года.

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Сборная России Александр Головин
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