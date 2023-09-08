​Скопинцев высказался о предстоящей игре против Катара

Защитник национальной сборной России Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящем товарищеском матче против Катара.

Как известно, сборные Катара и России сойдутся лицом к лицу в Дохе во вторник.

«Я смотрел два матча Катара. Рабочая и хорошая команда. У них поменялся тренер. Нужно отталкиваться от своей игры. Разбирали? Всё вам скажи. Так, начинали - уделили время им», - цитирует Скопинцева «Чемпионат».

Матч между сборными Катара и России стартует 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что в четверг сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). В этой игре Валерий Карпин задействовал молодых футболистов.