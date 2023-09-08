​Головин рассказал о впечатлениях от возвращения в сборную России

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от нахождения в лагере национальной команды.

«Впечатления от сборной? Самое яркое, что я давно не был в сборной. Рад видеть всех. И в первую очередь вернуться в Россию», - цитирует Головина «Чемпионат».

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Игра стартует в 18:15 по московскому времени.

Отметим, что Александр Головин в прошлый раз играл за сборную России ещё в ноябре 2021 года, когда команда проиграла Хорватии в отборе на чемпионат мира – 2022.