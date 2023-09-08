Балахнин: «Впечатления о матче сборной больше негативные»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин проанализировал недавнюю игру сборной России и олимпийской сборной Египта.

«Впечатления больше негативные, хорошее сказать сложно. Выделились индивидуально лишь вышедшие на замену во втором тайме: Никита Салтыков из «Крыльев Советов» и Степан Оганесян из «Оренбурга», они гол и сделали и оставили более менее приятное впечатление», - делится Балахнин для Vprognoze.ru .

Напомним, вечером минувшего четверга молодые футболисты сборной России под руководством Валерия Карпина сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1. Матч прошёл в жарком городе Суэц, голом в составе россиян после ошибки голкипера североафриканской команды отметился Степан Оганесян.