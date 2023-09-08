Непомнящий объяснил, почему игра сборной России с Египтом его не впечатлила

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре сборной России в контрольном поединке с олимпийской командой Египта.

«Если говорить о спортивной составляющей, то матч не впечатлил. В игре было много изъянов и проблем. Но это связано с тем, что игроки не имеют возможности так быстро понять, что от них требуется. И нет сыгранности», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

При этом эксперт отметил, некоторые футболисты неплохо проявили себя, несмотря на то, что команда собралась всего пару дней назад.

Напомним, товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта завершилсь со счетом 1:1.

11 сентября состоится ответная игра между командами. Начало — в 19:00 по мск.