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Непомнящий объяснил, почему игра сборной России с Египтом его не впечатлила

08 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать
Египет (олимп)
1:1
РОССИЯ
окончен

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре сборной России в контрольном поединке с олимпийской командой Египта.

«Если говорить о спортивной составляющей, то матч не впечатлил. В игре было много изъянов и проблем. Но это связано с тем, что игроки не имеют возможности так быстро понять, что от них требуется. И нет сыгранности», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

При этом эксперт отметил, некоторые футболисты неплохо проявили себя, несмотря на то, что команда собралась всего пару дней назад.

Напомним, товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта завершилсь со счетом 1:1.

11 сентября состоится ответная игра между командами. Начало — в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий олимпийская сборная Египта
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