​Месси мог получить травму

В стартовом матче отбора на чемпионат мира – 2026 сборная Аргентины обыграла Эквадор (1:0) благодаря голу Лионеля Месси со штрафного. В концовке встречи звёздный форвард был заменён. Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони дал комментарий по поводу своего решения.

«Он попросил замену, потому что что-то почувствовал. Очевидно, что в противном случае я бы не убрал его с поля. В пятницу он пройдёт обследование. Посмотрим, что оно покажет. Если всё в порядке, Лео сыграет против Боливии, а если нет, то посмотрим», - сказал Скалони журналистам.

На клубном уровне Лионель Месси с недавних пор представляет «Интер Майами».

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