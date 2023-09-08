Соболев назвал игроков сборной России, с которыми хотел сыграть в детстве

Футболисты сборной России накануне приняли участие в мероприятии, по ходу которого поиграли в футбол с детьми. Нападающий Александр Соболев ответил на вопрос, с кем из игроков российской сборной он хотел сыграть, когда был ребёнком.

«Если брать из русских ребят, то с любым из сборной: Дзагоев, Павлюченко, Аршавин, Кержаков», - цитирует Соболева «Чемпионат».

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Игра стартует в 18:15 по московскому времени.

На клубном уровне Александр Соболев представляет «Спартак». В семи матчах сезона 2023/2024 Соболев забил четыре гола и отдал два голевых паса.