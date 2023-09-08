Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч против сборной Узбекистана

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на товарищеский матч против сверстников из Узбекистана.

Стартовый состав сборной России: Михаил Цулая, Илья Рожков, Никита Лобов, Евгений Лукиных, Михаил Рядно, Михаил Щетинин, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Антон Шамонин, Алексей Батраков, Константин Воинков.

Стоит отметить, что в составе сборной Узбекистана на поле появится игрок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Поединок начнётся в 16:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.