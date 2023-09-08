Руслан Литвинов рассказал об ощущениях от игры за сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился ощущениями от игры за национальную сборную России.
Игрок отметил, что каждый матч за национальную команду вызывает у него только положительные эмоции.
«Понимаешь, что ты представляешь свою сборную страны. Это очень полезный опыт, все ждут этой игры», - приводит слова Литвинова «Чемпионат».
Напомним, что вчера сборная России, составленная из игроков не старше 23 лет, в товарищеском матче сыграла вничью с олимпийской сборной Египта со счётом 1:1.
Спартаковец же должен полететь на товарищеский матч против сборной Катара.
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