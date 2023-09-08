​Неймар объяснил, почему не ушёл из сборной Бразилии

После вылета сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 Неймар намекнул на то, что он может завершить международную карьеру. Впрочем, это были просто эмоции – Неймар продолжит выступления за «селесао». 31-летний футболист, который летом сменил «ПСЖ» на «Аль-Хиляль», дал комментарий на этот счёт.

«На фоне сильного давления со стороны семьи и друзей [чтобы не уходить из сборной] ты начинаешь ценить всё, что ты сделал. Близкие люди ставят тебя на место и заставляют понять, что стоит и дальше быть счастливым, надевая футболку сборной Бразилии», - цитирует Неймара портал Goal.