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​Неймар высказался о возможности обойти Пеле по голам в сборной Бразилии

08 Сентября 2023 • 14:28 Комментировать

Нападающий Неймар на чемпионате мира – 2022 повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии (по 77). Уже в ближайшее время форвард «Аль-Хиляля» может обойти Короля футбола. Сам Неймар сказал несколько слов на этот счёт.

«Трудно понять, что значит этот рекорд, но он действительно значит многое. Никто никогда не думал о том, чтобы побить его. Я отвечу на этот вопрос тогда, когда это будет сделано», - слова Неймара приводит портал Goal.

В субботу сборная Бразилии проведёт первый матч отбора на чемпиона мира – 2026. «Селесао» будут играть против Боливии. Спустя четыре дня бразильцы сыграют против перуанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Неймар
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