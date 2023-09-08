Заварзин: «Сейчас в сборной время для экспериментов, надо доверять молодым»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о вчерашнем спарринге сборной России. Подопечным Валерия Карпина противостояла олимпийская сборная Египта. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол за россиян забил Степан Оганесян.

«Сейчас в сборной время для экспериментов, надо доверять молодым. Сегодня от игры команды ничего не зависит. Можно пробовать различные варианты. Это на усмотрение Карпина», - приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

России предстоит сыграть еще два спарринга. 11 сентября подопечные Карпина еще раз встретятся с египтянами, а затем проведут встречу против Катара.