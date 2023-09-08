​Сафонов высказался о подготовке к матчу с Катаром

Страж ворот сборной России Матвей Сафонов дал комментарий по поводу подготовки команды к товарищескому матчу с Катаром.

«Я бы не связывал никак мероприятие в Белокаменке с подготовкой к матчу. Никакого напряжения сейчас нет. Для меня любой праздник с детьми - всегда приятно. Готова ли команда к матчу с Катаром? Думаю, да», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток арбитр даст в 18:15 по московскому времени. Результат этой игры не пойдёт в рейтинг ФИФА, о чём рассказывали в Российском футбольном союзе.

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