Гришин: «За сборную России должны играть лучшие»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, как относится к вызову в национальную команду 49 игроков.

«Как отношусь к тому, что в сборную России вызвали 49 футболистов? В сборной должны играть лучшие. Тут надо обращаться к тренерскому штабу», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России провела товарищескую встречу против олимпийской сборной Египта. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1. За россиян голом отметился Степан Оганесян. Через несколько дней команды проведут еще один контрольный поединок.