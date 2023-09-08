Онопко оценил выступление сборной России против египтян

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко высказался о товарищеском матче против олимпийской сборной Египта. Как известно, игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Были моменты, могли выиграть, особенно во втором тайме, могли забить, стандарты были хорошие. По ходу всей игры было много моментов, когда мы хорошо прессинговали и забирали мяч на чужой половине поля», - цитирует Онопко ТАСС.

Тренер также отметил, что команда проделала хорошую работу и показала хороший результат.

Стоит сказать, что 11 сентября сборная России и олимпийская сборная Египта пересекутся снова. Именно Виктор Онопко будет руководить командой, ведь Валерий Карпин отправится на игру против Катара, которая запланирована на 12 сентября.

​Онопко рассказал, как будет связываться с Карпиным во втором матче с египтянами