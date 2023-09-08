Тарханов подвёл итоги матча сборной России против олимпийской сборной Египта

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о прошедшем товарищеском матче между сборной России и олимпийской сборной Египта.

Специалист отметил, что игра получилась неоднозначной и не самой яркой, так как футболисты впервые играли друг с другом.

«Но сейчас Карпин хочет посмотреть на всех, опробовать молодых ребят. Кто-то порадовал его, наверное», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 1:1. Ответный матч состоится в ближайший понедельник, 11 сентября, также в Суэце на одноимённом стадионе.