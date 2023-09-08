​Онопко рассказал, как будет связываться с Карпиным во втором матче с египтянами

В четверг сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). В понедельник, 11 сентября, команды пересекутся снова. На тренерском мостике российской сборной будет находиться Виктор Онопко, ведь Валерий Карпин отправится в Катар, где 12 сентября пройдёт товарищеский матч против местной сборной. Онопко ответил на вопрос, как он будет связываться с Карпиным.

«По телефону, по видеосвязи, тут нет проблем в современном мире. Можно даже во время игры поддержать связь, поэтому не вижу никаких проблем», - цитирует Онопко ТАСС.

Отметим, что в матчах с олимпийской сборной Египта сборная России использует состав, который по возрасту соответствует сопернику.