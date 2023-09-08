Коваленко - о товарищеском матче против сборной Египта: Самые жёсткие погодные условия, в которых я играл

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Александр Коваленко высказался о прошедшем товарищеском матче против олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Игрок отметил, что это были самые жёсткие погодные условия, в которых он играл, однако это не является оправданием, так как все играют в одинаковых условиях.

«В чём сложность играть в жару? Тёплый воздух сразу обдувает, а ещё в горле пересыхает моментально — неприятно», - приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Ответный матч состоится в понедельник, 11 сентября.