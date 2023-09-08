Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче сборной России с олимпийской сборной Египта.

- Как вам игра нашей резервной сборной с Египтом?

- Второй тайм более-менее понравился. А что касается первого тайма, у наших ребят была несыгранность. Они собрались за два-три дня до матча. Только познакомиться успели, и понять у кого какие плюсы и минусы. Пока разбирались, получили гол в свои ворота, и первый тайм прошел. В перерыве сделали замены, игра преобразилась и сразу забили. Но все равно командных действий было маловато. Ребята выделялись только за счет своих индивидуальных качеств. Могли выиграть, могли проиграть, особенно в конце встречи.

- Как вам Агкацев? Многие его хвалят. Видите в нем будущего первого номера нашей сборной?

- Было видно, что он нервничал поначалу. Проблемы были на выходах. Но в конце спас в нужный момент. Понятно, что это волнение пройдет. Хотелось бы, чтобы у нас появился еще один достойный вратарь.

- В Египте сейчас невыносимая жара. Стоило ли рисковать здоровьем в такую погоду? Некоторые игроки жаловались, что у них кружилась голова.

- Да, есть такой момент. Мне самому доводилось играть в жару. Но тогда было плюс 55-60 градусов на солнце. Мы играли в Туркмении. Это была азиатская Лига чемпионов. Судья там был из Саудовской Аравии. В перерыве пришел в раздевалку, лег – еле откачали. На второй тайм вышел. У нас напитков не было, игру не останавливали. Еле успеваешь до бровки добежать. Потеешь и сразу сохнешь. Это очень тяжело для организма. Идет большое обезвоживание.

- То есть такие матчи больше вредят нашим футболистам, чем идут на пользу?

- Конечно. Но получили какой-то опыт. И потом, жару тоже все по-разному переносят. Если организм к этому не готов, то, конечно, тяжело. Возможно, во втором тайме стало попрохладнее, и ребята, которые вышли на замену, задвигались. Египтяне-то, более-менее к жаре привыкли. И тренируются там. Зато мы смогли посмотреть ближайший резерв. Это было необходимо. Да, была несыгранность, но от этого никуда не денешься.

- Как вам сборная Египта по сравнению с нашей?

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- В первом тайме они играли неплохо и в конце проснулись, в дополнительное время пошли контратаки, штанги. Вратарь наш выручил. Были видно, что в отличие от наших ребят, они более-менее сыграны.

- Вы за то, чтобы таких матчей было больше?

- Конечно. В наше время были молодежка, вторая сборная олимпийская, национальная. Это необходимо. Чем больше матчей, тем лучше. Можно посмотреть резерв, понять, на что мы можем рассчитывать. Если соперник слабый – выиграй 5:0, покажи, что ты сильнее. А если соперник равный – надо осознавать, что ты пока на таком уровне.

- На игру с Катаром какие прогнозы?

- Посмотрим. Если мы сильнее – должны показать свой уровень.

- Сейчас его трудно определить?

- Почти невозможно. Еще ведь непонятно, кто будет играть. Вызвали много футболистов. Поэтому будет несыгранность. Только за счет индивидуального мастерства можно чего-то добиться. Лично я надеюсь на победу.

Елена Григорьевская