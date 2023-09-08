Гришин высказал мнение о матче России против Египта

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин в беседе с журналистами прокомментировал игру национальной сборной России в товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта.

«Смотрел отрывками матч сборной. Для чего такие игры? Все-таки это международный матч. Можно посмотреть кандидатов. Есть возможность лишний раз увидеть ребят», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился Степан Оганесян.

11 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против еще одну встречу против египтян.