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Гришин высказал мнение о матче России против Египта

08 Сентября 2023 • 12:52 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин в беседе с журналистами прокомментировал игру национальной сборной России в товарищеском поединке против олимпийской сборной Египта.

«Смотрел отрывками матч сборной. Для чего такие игры? Все-таки это международный матч. Можно посмотреть кандидатов. Есть возможность лишний раз увидеть ребят», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился Степан Оганесян.

11 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против еще одну встречу против египтян.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Гришин
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